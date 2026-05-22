Tokyo kan få et høyteknologisk AI-distrikt allerede i 2031

Japan er ofte kjent som et land som ligger i forkant, så det er kanskje ikke helt overraskende at Nikkei Asia nå melder at et universitet, Institute of Science Tokyo, er interessert i å bygge en slags enklave i Tokyo som vil være ekstremt høyteknologisk og basere seg på kunstig intelligens og roboter.

Tanken er at området blant annet skal inneholde et 39-etasjers høyhus utstyrt med alt vi normalt forbinder med science fiction. Det inkluderer selvkjørende biler, roboter som dyrker grønnsaker, og fokus på beboernes helse - for eksempel ved å servere hver enkelt person individuelt tilpassede, optimale måltider.

I tillegg vil humanoide roboter gå rundt i området og betjene beboerne på ulike måter, mens droner vil bli brukt til oppgaver som å levere pakker. Dette er heller ikke en fjern fremtidsvisjon; det foreligger allerede planer om at deler av prosjektet skal realiseres så tidlig som i 2031.

Rundt 70 selskaper skal være involvert i planene, og Hitachi og SoftBank er blant dem som nevnes ved navn.