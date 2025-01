Tokyo Xtreme Racer er tilbake i racet etter 18 års pitstop

Etter nesten to tiår i bakspeilet gjør Tokyo Xtreme Racer sin etterlengtede tilbakekomst 23. januar, nå tilgjengelig som en Early Access-tittel på Steam. Fans av serien kan spenne på seg sikkerhetsbeltet for en fartsfylt kjøretur med 50 biler som kan tilpasses, 180 kilometer med urbane motorveier og over 200 rivaler å utfordre. Early Access-utgivelsen inkluderer også halvparten av spillets historie, noe som gir spillerne et solid innblikk i undergrunnsracingens verden med høye innsatser.

Ifølge utviklerne vil spillernes tilbakemeldinger føre til forbedringer i løpet av den fire måneder lange Early Access-perioden, slik at den fullstendige utgivelsen kan lanseres med nytt innhold, som nye biler, figurer og funksjoner. De som er tidlig ute, kan se frem til å oppgradere til fullversjonen uten ekstra kostnad, og glede seg over alt utviklerne har planlagt.

Er du klar til å legge rivalene dine i støvet?