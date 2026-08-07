Tom Clancy's « Ghost Recon: Future Soldier kan lastes ned gratis fra « Ubisoft-butikken i løpet av den kommende uken

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Ubisoft feirer offisielt 25 år med arbeid på Tom Clancy-serien, og i den anledning gjør den franske utgiveren en av seriens suksesser tilgjengelig helt gratis i en begrenset periode.

Nærmere bestemt snakker vi om Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier, som du kan legge til i samlingen din permanent via Ubisoft Store frem til 13. august kl. 09:00 BST/10:00 CEST.

For de som aldri har spilt skytespillet fra 2012, forklarer handlingsbeskrivelsen for spillet: «Bli med i et elitelag av høyt trente, nådeløse spesialsoldater. Bevæpnet til tennene med uovertruffen kampteknologi og banebrytende militært utstyr tar Ghost Recon deg med til verdens farligste krigssoner for å jakte på de mest ettertraktede målene.»

For å hente spillet trenger du en Ubisoft-konto og Ubisoft Connect, men hvis du har eller oppretter en av disse, kan du sikre deg et eksemplar av spillet og beholde det i samlingen din for alltid.