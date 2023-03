Tom Cruise har gitt sin godkjenning av The Flash

Det føles virkelig som om fansens oppfatning av DC Extended Universe er på et rekordlavt nivå akkurat nå, ettersom underholdningsfranchisen beveger seg gjennom en overgangsperiode mot James Gunns DC Universe. Vi har sett dette senest med Shazam! Fury of the Gods' skuffende åpningshelg på billettkontoret, men hvis vi skal tro filmlegenden Tom Cruises er The Flash noe fansen bør glede seg til.

For The Hollywood Reporter avslører at filmstjernen allerede har sett den kommende DCEU-filmen via en privat visning som ble holdt hjemme hos skuespilleren i Beverly Hills.

Ifølge THR ringte til og med Cruise regissøren Andy Muschetti etter å ha sett filmen for å gratulere han og snakke om den. Da skal han blant annet ha sagt at den har: "alt du vil ha i en film" og er "den typen film vi trenger nå".

Når det gjelder hvorfor Cruise har fått en privat visning av filmen satte Warner Bros. Discovery administrerende direktør David Zaslav den opp for skuespilleren etter en samtale de hadde i februar, der Zaslav nevnte at filmen var bra.

Du tror kanskje dette er litt tidlig for private visninger på grunn av at The Flash kommer på kino 16. juni, men filmen sies å allerede være klar til utgivelse, og ifølge den nye DC-sjefen Gunn er den "sannsynligvis en av de største superheltfilmene som noen gang er laget."