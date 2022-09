Tom Cruise hyper opp Mission Impossible 7 fra et fly i luften

HQ

Tom Cruise virker ganske bestemt på at hver film han spiller i bør inneholde ville, fysiske stunts i stedet for greenscreen. Det blir det selvsagt mye av i den kommende Mission : Impossible - Dead Reckoning som slippes i to deler med første premiere 14. juli neste år.

Faktisk er Cruise så oppspilt at han har bestemt seg for at den beste måten å promotere filmene på er å gjøre det fra et fly - i luften - sjekk det ut selv nedenfor.

Gleder du deg til denne?