Tom Cruise kunne bare puste i ti minutter under innspillingen av dette Mission Impossible-stuntet

Tom Cruise gjør sine egne stunts. Det er bare et faktum nå, for i årevis har han løpt fra eksplosjoner, hengt på siden av fly og gjort alle slags sprø stunts for filmenes skyld. For Mission: Impossible - The Final Reckoning har Cruise alltid økt innsatsen og risikert livet under vann.

I en samtale med Empire forklarte Cruise at et nytt stunt i det som er ment å være den siste Mission Impossible-filmen, krevde at han måtte ha på seg en spesialdesignet drakt og maske som bare tillot ham å puste i ti minutter.

"Jeg puster inn mitt eget karbondioksid", sa Cruise. "Det bygger seg opp i kroppen og påvirker musklene. Du må overvinne alt dette mens du gjør det, og være til stede."

Etter ti minutter ville Cruise begynne å lide av hypoksi, som er et fravær av oksygen i kroppsvevet, noe som høres så ille ut som det kan bli. Men Cruise vil ha en autentisk følelse i stuntene sine, og selv om han nærmer seg sekstiårene, ser det ikke ut til at han har tenkt å gi seg med det første.