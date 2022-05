Tom Cruise nektet å la Top Gun: Maverick gå rett til streaming

HQ

Top Gun: Maverick er blant årets mest etterlengtede filmer, og den spenningen har ikke akkurat blitt mindre etter at rosende anmeldelser har rendt inn, hvor noen kaller den den beste filmen de siste ti årene.

De siste årene, blant annet takket være pandemien, har det vært vanlig for filmer å debutere på streamingtjenester i stedet for på kino, men det var ikke noe produsent og hovedrolleinnehaver Tom Cruise ville la skje med Top Gun: Maverick. I en Q&A under Cannes-festivalen (via IGN) sa han følgende:

"They wouldn't dare. That's not going to happen, ever. That was never going to happen. Never. Not going to happen. I've always loved the audience. I make my movies for audiences, because I am an audience, first and foremost."

"You hope to make a movie that's going to entertain and engage an audience not just on opening weekend but down the line, and I love this experience. I want this experience not just for myself, but I know there are so many people who want this experience. I want other filmmakers to have that experience and have that as an outlet."

"Cinema is my love. It's my passion. I always go to the movies when they come out - I put my cap on and sit in the audience with everyone. I come in, I want to see the trailers."

Filmen har premiere veldig snart, og du kan se en trailer nedenfor.