Tom Cruise roper "Vi takker deg, George" under George Lucas' Saturn Awards-tale

I går gikk den 53. årlige Saturn Awards-utdelingen av stabelen, en galla dedikert til film og TV med fokus på fantasy, science fiction og skrekk, altså de beste sjangrene mange av oss kjenner til. I den forbindelse ble Star Wars-skaperen George Lucas tildelt Dr. Donald A. Reed Founder's Award og holdt en uventet munter og underholdende tale.

En som så ut til å være svært begeistret for hyllesten til Lucas, var ingen ringere enn Tom Cruise, som for øvrig hadde en god kveld med flere priser(The Hollywood Reporter har hele listen). Lucas hadde knapt nok begynt talen sin før Cruise kunne høres rope "Vi takker deg, George!" fra publikum.

Cruise er åpenbart en like stor Star Wars-fan som resten av oss, og når det er sagt, er det vel på tide at han faktisk spiller hovedrollen i en ny Star Wars-film eller TV-serie i fremtiden?