Tom Cruise vil fortsette å lage filmer i 20 år til

Tom Cruise fylte 61 år i går, men som vi vet takket være Mission: Impossible Dead Reckoning Part One og Part Two betyr ikke det at han har tenkt å gi seg med heftige actionfilmer fylt med heftige stunts. Disse to blir visst langt fra de siste også.

Cruise avslører til Sunday Morning Herald at han har planer om å holde på til han er 80 år, og dermed matche Harrison Fords legendariske karriere.

"Harrison Ford er en legende; jeg håper jeg kan fortsette, jeg har 20 år på meg til å ta ham igjen. Jeg håper å fortsette å lage Mission: Impossible-filmer til jeg er på hans alder."

Mange skuespillere jobber nå langt opp i årene. Samuel L. Jackson er for eksempel 74 år gammel, og Helen Mirren er 77, så det virker ikke så sjokkerende at Cruise vil fortsette i flere år til selv som 61-åring.