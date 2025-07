Tom Cruise vil lage The Abyss på steroider - til en enorm kostnad

HQ

Tom Cruise og regissør Doug Liman - som tidligere har samarbeidet om Edge of Tomorrow - er i ferd med å lage en ambisiøs sci-fi-film med tittelen Deeper. Det er et fullverdig prestisjeprosjekt, der Cruise skal spille en astronaut som blir rekruttert til et mystisk dyphavsoppdrag. Hans oppgave? Å dykke ned i et massivt, utenomjordisk hull på havets bunn - hvor han støter på noe uforklarlig og (naturligvis) ekstremt farlig.

Deeper hadde fra starten av en heftig prislapp: over 200 millioner dollar. Men det var ikke nok for Cruise, som angivelig presset på for et budsjett nærmere 275 millioner dollar - et tall som fikk Warner Bros. til å trekke seg. Det er rett og slett for dyrt, langt over det studioet for øyeblikket er villig til å risikere.

Likevel er det få stjerner som tiltrekker seg oppmerksomhet som Cruise. Og nå ser det ut til at Universal biter på. Skuespilleren og teamet hans undersøker om Universal kanskje passer bedre for Deeper likevel. Men klokken tikker - de tar sikte på å starte innspillingen allerede i august.

Warners forsiktighet er forståelig. Det har blitt noe av et mantra under David Zaslav og den nye ledelsen: ingen grønt lys for massive originalprosjekter uten klare garantier. På toppen av det hele har Cruises to siste megaproduksjoner - Mission: Impossible - Dead Reckoning og den kommende Final Reckoning - har ikke akkurat vært noen kassasuksesser.

Likevel kan vi ikke nekte for at Deeper høres ganske kul ut - i hvert fall på papiret. Den bringer tankene til 80-tallets dyphavs-sci-fi-klassikere som The Abyss, DeepStar Six og Leviathan. Så her er håp om at Universal-avtalen lander, og at innspillingen kan starte i august som planlagt.