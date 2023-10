Tom Hardy skal lansere sitt eget tegneseriealbum

HQ

Tom Hardy har avduket en ny tegneserie kalt Arcbound, sammen med den anerkjente tegneserieforfatteren Scott Snyder. De vil vise frem serien på 12 utgaver under New York Comic Con førstkommende lørdag sammen med resten av det kreative teamet.

Hardys offisielle rolle er kreativ samarbeidspartner, ifølge The Hollywood Reporter, noe som i hovedsak betyr at han har ansvaret for karakterutviklingen i Arcbound-universet som helhet. Handlingen utspiller seg på en karrig jordklode, der et selskap ved navn Zynitec ønsker å bruke den uovertrufne energien i et stoff kalt Kronium til å "hevde sitt herredømme over stjernene".

Sammendraget av handlingen i serien lyder som følger: "Arcbound-serien forteller om Kai, en resolutt Mediator-kaptein som har fått i oppgave å opprettholde Zynitecs livline til Kronium. Men samtidig som han strever med moralen i rollen sin, kaster avsløringer om Zynitecs tvilsomme fortid ham ut i et skjebnesvangert dilemma: å forbli lojal mot imperiet eller å konfrontere kreftene som formet ham til et redskap for undertrykkelse."

Det første nummeret kommer i mars neste år, men hvis du skal på New York Comic Con, kan du kanskje få en sniktitt.

Kommer du til å lese Arcbound?