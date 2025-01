Tom Holland avslører når han planlegger å pensjonere seg fra skuespilleryrket

HQ

Tom Holland, skuespilleren som er kjent for sin rolle som Spider-Man og Nathan Drake i Uncharted, har gjort det klart når han planlegger å legge rampelyset bak seg. Til tross for en fullpakket timeplan med spennende prosjekter som Spider-Man 4 og The Odyssey, fortalte Holland i et nylig intervju med Men's Health at farskapet vil bli hans endelige signal om å trekke seg tilbake fra skuespilleryrket. Han forklarte at når han blir far, planlegger han å "forsvinne fra jordens overflate" for å fokusere på familielivet, inkludert golf og det å være pappa.

Holland har vært i bransjen i over ti år, og beslutningen gjenspeiler hans ønske om å trekke seg tilbake fra den ofte krevende underholdningsverdenen i en tid hvor karrieren hans blomstrer. Med fremtidige prosjekter på gang og et produksjonsselskap i tillegg, er pensjonisttilværelsen langt fra nært forestående. Han har imidlertid alltid vært åpen om sitt behov for balanse mellom privatliv og skuespillerkarriere.

Nå som han nærmer seg 30 år, tenker skuespilleren allerede på sitt neste kapittel, som kanskje ikke involverer Hollywood. Foreløpig kan fansen forvente ham i kommende storfilmer, men fremtiden hans ser ut til å være mer fokusert på livet utenfor skjermen.

Tror du Holland vil holde seg til pensjonsplanen sin, eller kan han ombestemme seg når farskapet kommer i spill?