Tom Holland bekrefter Spider-Man 4 starter innspillingen neste sommer

Selv om MCU har vært litt i uorden de siste par årene, har folkene bak Marvel-filmene alltid kunnet stole på én karakter, nemlig Spider-Man. Tom Hollands Peter Parker er kanskje ikke din kopp te, men han trekker penger, noe som betyr at han selvfølgelig kommer tilbake for en ny runde med nett-svinging.

Da Holland snakket med Jimmy Fallon på The Tonight Show og ble spurt om tilbakekomsten til Spider-Man, bekreftet han at de skulle filme sommeren 2025, og at de nesten er klare til å sette i gang. Vi antar at dette betyr at Zendaya også er fri til å komme tilbake til filmen, ettersom timeplanen hennes virker ganske fullpakket for tiden.

Vi har ennå ingen detaljer om handlingen, men ut fra slutten av Spider-Man: No Way Home kan vi anta at Peter Parker vil streife rundt i New Yorks gater som en glemt Spider-Man, i håp om kanskje å vende tilbake til minnene om MJ og dem han har kjær.