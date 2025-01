Tom Holland bruker Spider-Man-berømmelse til å stoppe en slåsskamp i en matbutikk

HQ

Mens de fleste turer til dagligvarebutikken ikke innebærer noe mer dramatisk enn å plukke den mest modne avokadoen, ble Tom Hollands nylige besøk til noe rett ut av en filmscene da et håndgemeng brøt ut i nærheten. Kaos brøt løs - helt til ingen ringere enn Tom Holland, MCUs vennlige nabo Spider-Man, grep inn for å redde dagen. Den engelske skuespilleren fortalte nylig i et intervju med Men's Health hvordan superheltberømmelsen hans bidro til å løse opp i en anspent situasjon under et besøk på supermarkedet i Los Angeles.

Holland forklarte at to kunder var innelåst i en opphetet krangel da han bestemte seg for å gripe inn. Til å begynne med virket det nytteløst, men stemningen snudde da en av slagsbrødrene gjenkjente ham som Spider-Man. Det virket som om konfrontasjonen stoppet opp, som om tilstedeværelsen av en filmisk superhelt fikk gemyttene til å roe seg. Holland forble imidlertid beskjeden om rollen sin, og tilskrev det kraften i sitt globale rykte.

2025 tegner til å bli et blockbuster-år for den 28 år gamle skuespilleren. Holland skal gjenta rollen som Spider-Man i den kommende Spider-Man 4, og innspillingen skal etter planen begynne i midten av året. Oppfølgeren, som er en fortsettelse av Peter Parkers reise etter No Way Home, er allerede planlagt å ha premiere sommeren 2026. I tillegg har Holland signert for Christopher Nolans filmatisering av Odysseen, der han skal dele lerretet med en stjernespekket rollebesetning, deriblant Zendaya og Robert Pattinson.

Enten det dreier seg om å stoppe slagsmål i et supermarked eller å forberede seg til to kamper på rad på kinoen, ser det ut til at Hollands heltemot ikke kjenner noen grenser. Men her er et spørsmål til deg: Hvis Spider-Man ba deg om å roe deg ned, ville du klart å holde hodet kaldt?