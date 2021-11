Tom Holland fortsetter som Spider-Man etter No Way Home

HQ

Både Marvel og Tom Holland har stadig gjentatt at Spider-Man: No Way Home vil avslutte en trilogi av filmer når den har premiere i desember, noe enkelte trodde betydde at kommende filmer ville få en ny Peter Parker eller Miles Morales. Dette blir tydeligvis ikke tilfellet.

I et intervju med Fandango avslører Sony Pictures-produsenten Amy Pascal at de allerede har planlagt enda en Spider-Man-film med Tom Holland i hovedrollen:

"Dette er ikke den siste filmen vi skal lage med Marvel. [Dette er ikke] den siste Spider-Man-filmen. Vi gjør oss klare for å lage den neste Spider-Man-filmen med Tom Holland og Marvel. Den er bare ikke en del av...Vi tenker på dette som tre filmer, og nå skal vi gå inn i de tre neste. Dette er ikke den siste MCU-filmen vår."

Som om det ikke var nok sier hun at vi skal få høre mer om oppfølgeren til Spider-Man: Into the Spider-Verse "snart", så det blir mye forskjellig å kose seg med fremover.