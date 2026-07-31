Tom Holland har en «veldig klar visjon om å gi stafettpinnen videre» fra Spider-Man

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Selv om det sannsynligvis ikke vil skje på en god stund, spesielt med tanke på at Peter Parker/Spider-Man nå er en av de viktigste og mest ikoniske figurene i Marvel Cinematic Universe, har skuespilleren Tom Holland blikket rettet mot fremtiden, utover sin tid som nettkasteren.

I et intervju med Josh Horowitz i podcasten «Happy Sad Confused» avslørte Holland at det er utarbeidet en detaljert plan for hvordan han skal trekke seg fra rollen som Peter Parker, og at dette er noe han gleder seg til å sette i verk etter hvert.

«Det finnes en hel plan som vi har jobbet med, vil jeg si, helt siden vi ble ferdige med *Spider-Man: No Way Home*. Den er lagt frem. Den kommer helt sikkert til å endres, men jeg har en veldig klar visjon for hvordan stafettpinnen skal overleveres, og jeg synes det er virkelig spennende.»

Det bør nevnes at dette også kommer etter at Holland uttalte seg under et opptreden på den røde løperen for « Spider-Man: Brand New Day, der han bemerket at han nyter rollen og at han gjerne vil fortsette «så lenge de vil ha meg.

Så selv om Holland kanskje også sier at å ta inn en protesjé som skal føre Spider-mantelen videre er «det jeg absolutt ønsker mest av alt med denne rollen», er det mer enn sannsynlig at dette ikke er noe vi kommer til å se skje på en stund. Dette gjelder spesielt når man tar i betraktning at Spider-Man-filmer med Holland i hovedrollen ser ut til å være Marvels mest vellykkede kinofilmer utenom Avengers-filmene for tiden.

Når det gjelder hvordan «Brand New Day» klarer seg, må vi vente noen dager til de fullstendige tallene for åpningshelgen foreligger, men foreløpig forventes det at filmen vil bli en kommersiell suksess fra første stund. Om den vil ha lang levetid, er det neste spørsmålet vi må få svar på.