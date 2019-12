Tom Holland kan muligens gjøre en cameo i Venom 2

Allerede innen premieren av den første filmen så ryktes det på nettet at Tom Holland skulle gjøre en cameo som Spider-Man i filmen. Som vi vet viste det seg at disse ryktene var falske, og derfor kan det være lurt å ta denne nyheten med en klype salt også. For nå hevder nemlig Geek World Wide at forhandlinger pågår om å få Tom Holland med i filmen.

''However, while Holland is currently in talks for a cameo in 'Venom 2,' this info comes from a casting breakdown. So, keep in mind that negotiations are still going on and it is possible a deal may not be made. Therefore, there is a chance that Holland does not end up in the movie.''