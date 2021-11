Tom Holland ønsker også å spille James Bond

HQ

Det har vært mye snakk de siste månedene om hvem som vil og faktisk kommer til å få sjansen til å spille James Bond nå som Craig legger spion-hatten på hylla en gang for alle. Både Dwayne "The Rock" Johnson, Henry Cavill og Tom Hardy er personer som er blitt nevnt eller selv har uttrykt interesse for rollen. Nå kan vi også legge til Tom Hollands navn på lista for ifølge skuespillerkolleger prater han jevnt og trutt om hvor mye han skulle ønske å ha rollen som den britiske superspionen. Hvilket han også har gitt uttrykk for i et tidligere intervju med Variety.

"I've got two roles coming up that I'm playing in the next few years that I'm really excited about, but I can't talk about them yet. But I mean, ultimately, as a young British lad who loves cinema, I'd love to be James Bond. So, you know, I'm just putting that out there. I look pretty good in a suit,"

Hva synes du, er Tom for ung for rollen eller kan han kanskje passe som en litt yngre versjon av James Bond?