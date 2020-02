Tom Holland vet alt om Spider-Man 3 og lover å ikke spolere noe denne gangen

Verken Mark Ruffalo eller Tom Holland har vært spesielt flinke til å holde på Marvels hemmeligheter. Ruffalo spolerte i prinsippet hele slutten av Avengers: Infinity War i et intervju og spolerte de ti første minuttene av Thor: Ragnarok ved å livestreame den på premieren. Tom Holland klarte blant annet spolere at han (spoiler-advarsel hvis du ikke har sett Infinity War) døde i Avengers: Infinity War og mer. Risikoen for at han kommer til å spolere Spider-Man 3 har nå økt da han hadde et møte med Marvel og Sony for en liten stund siden hvor de fortalte ham alle de saftige detaljene.

"Jeg vet alt nå. Jeg pitchet filmen med Marvel og Sony for rundt to uker siden og jeg kjenner til alle hemmelighetene. Men jeg har også vært med på sikkert tusen intervjuer nå, så jeg vet hvordan jeg ikke skal spolere en film lenger!"

Tror du Tom Holland klarer å holde tett om filmen denne gangen?