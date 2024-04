Tomas Sala jobber med et tredje og siste spill som utspiller seg i Falconeer-verdenen.

HQ

Soloutvikler Tomas Sala er ennå ikke ferdig med bybyggerspillet som utspiller seg i verdenen til The Falconeer. Etter at spillet relativt nylig kom til PC og konsoller, har han nå lagt en fullstendig plan for resten av året, samtidig som han kommer med en spennende kunngjøring om seriens fremtid.

I løpet av de neste månedene av Bulwark: Falconeer Chronicles kommer det noen nye oppdateringer, blant annet Trade, Tribute and Spoils Update denne måneden og Naval Command Update i mai. Disse vil inneholde nye diplomatiske hendelser, flere kapteiner, flere hangarskip, marinehendelser og andre godbiter. Etter dette kan vi se frem til ny arkitektur, en fraksjonsutvidelse, mod- og verkstedstøtte, Mad Lector (hva nå enn det er...) og flere andre ting på uannonserte datoer senere i år. Ta en titt på veikartet nedenfor.

Som den andre spennende kunngjøringen fra Sala, har han bekreftet at han nå jobber med et tredje og siste spill som utspiller seg i The Falconeer. Det har foreløpig fått navnet Project Ancient Waves og blir et "sjøfarereventyr som kaster spillerne ut på Ursees bølger". Det finnes ingen ytterligere informasjon om dette spillet ennå.