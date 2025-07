Tomb Raider-komponist fengslet etter svindel med Covid-lån

HQ

Det har blitt avslørt at Peter Connelly, en komponist kjent for sitt arbeid i videospillområdet, spesielt på Tomb Raider -franchisen, blir fengslet i en 16-måneders periode etter å ha blitt funnet skyldig i en Covid-relatert svindelordning.

Connelly ble etterforsket av Insolvency Service i Storbritannia for feilaktig å ha krevd en ny Bounce Back Loan til en verdi av £ 37 500 i 2020 etter å ha overvurdert selskapets omsetning under pandemien, etter å ha krevd £ 22 000 måneden før.

Ifølge en pressemelding hevdet Connelly at selskapets omsetning var på 150 000 pund i 2019, mens den i virkeligheten var betydelig lavere, 58 000 pund. Dette betydde at det andre lånet ikke var innenfor reglene i den daværende ordningen, selv om det første lånet han tok opp, var det. Connelly gikk til og med så langt som å feilaktig erklære at han hadde tatt opp mer enn ett lån.

Når det gjelder hva Connelly arbeidet med, fortalte han Insolvency Service at han var engasjert i en "re-imagining" av et lydspor for et Tomb Raider -prosjekt, og at dette ble beskrevet som et "betydelig prosjekt som hadde potensial til å bli svært lukrativt". Pandemien førte imidlertid til at dette prosjektet gikk i stå, og Connelly solgte til og med bilen sin og tok opp personlige lån for å holde seg flytende. Selskapet hans gikk deretter i likvidasjon i august 2021, uten at noen av lånene ble betalt tilbake.

Basert i Lambton Court, Peterlee, ble Connelly fengslet i går, 17. juli, for den 16-måneders dommen etter at Durham Crown Court dømte ham skyldig i svindel. Han har også blitt diskvalifisert som direktør for selskapet sitt, tidligere kjent som Universal Sound Design og deretter som Peter Connelly Limited, i de neste seks årene.

David Snasdell, sjefsetterforsker ved Insolvency Service, uttalte følgende

"Peter Connelly har åpenbart brutt reglene for Bounce Back Loan Scheme, som er utformet for å støtte små og mellomstore bedrifter under pandemien.

"Connelly sikret seg ikke bare to lån når bedrifter bare hadde rett til ett, men blåste bevisst opp omsetningen i selskapet sitt for å få mer penger enn han hadde krav på.

"Insolvency Service er det ledende organet for å håndtere misbruk av Bounce Back Loan, og vi er fortsatt opptatt av å sikre at svindlere som stjal fra det offentlige under en nasjonal krisesituasjon, blir stilt for retten."

Det er uklart hvilket Tomb Raider -prosjekt Connelly jobbet med på begynnelsen av 2020-tallet.