Tommy Wiseaus Big Shark får sin første trailer

HQ

Tommy Wiseau er mest kjent for sitt brennende bilvrak av en film The Room. Nok folk likte det "dramaet" fra 2003 til at det skapte et navn for Wiseau, som nå ser mot utgivelsen av sin andre film, Big Shark.

Med et 20-års gap mellom The Room og Big Shark kan du forvente noen produksjonskvalitetsforskjeller i de to filmene. Det ser imidlertid ut til at bortsett fra noen få mindre endringer forblir Wiseau-opplevelsen den samme.

Når man ser på traileren virker det som om tittelen på filmen oppsummerer nøyaktig hva den handler om. Med Sharknado-aktige effekter forventer vi nok en gang å le mer av enn med ham, men det betyr ikke nødvendigvis at Big Shark ikke vil være underholdende.

Sjekk ut traileren til Big Shark nedenfor: