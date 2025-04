Tomo: Endless Blue er et voxel, åpen verden, anime-stil RPG som lanseres i 2026

Utvikleren Onibi har kunngjort sitt debutprosjekt. Dette studioet, som består av tidligere veteraner fra World of Warcraft, Baldur's Gate III, Fortnite, Fall Guys, og League of Legends, ønsker å ta spillere inn i en fantasihavsverden for å presentere et skapningsfangsteventyr.

Prosjektet er kjent som Tomo: Endless Blue, og i pressemeldingen heter det at det er et voxel, åpen verden, anime-stil RPG, og at målet er at spillet skal debutere på PC via Steam en gang i slutten av 2026.

Historien og ideen for spillet forklares som følger :

"Når verdener går under, blir fragmenter av sivilisasjonene deres til øyer som driver rundt i det endeløse blå. Når spillerne legger ut på en reise for å avdekke historien til hver prosedyregenererte øy, oppdager de livlige landsbyer fylt med karakterer og Tomo som lever sine liv, og hver øy og landsby er et mikrokosmos av en unik kultur.

"Enten spillerne ønsker å kjempe sammen med Tomos følgesvenner, bygge kompliserte kjøretøy og innretninger av klosser eller leve et koselig liv med vennene sine, er det opp til dem å oppdage Endless Blues verden."

I traileren nedenfor skisseres dette konseptet ytterligere, samtidig som vi får et glimt av noen av Tomo-ene som spillerne kan bli venner med og kjempe sammen med, og til og med bruke til å bygge, lage mat, dyrke og lage håndverk.

HQ

Tomo: Endless Blue er satt i en prosedyregenerert verden, noe som betyr at selv om du vil støte på noe håndlaget innhold, er verden også fullpakket med helt unike biomer, arkitektur, karakterer, historier og oppdrag, som hver og en er dynamisk generert.

Voxel-elementet i spillet lar spillerne bygge sprø konstruksjoner og presse en fysikkmotor fra den virkelige verden til det ytterste, samtidig som kampene bruker et terrengbasert oppsett for å få et overtak på motstanderne. Det vil til og med være flerspillerelementer som gjør det mulig for venner å oppleve handlingen sammen, uten noen begrensning på antall spillere, da dette i stedet er begrenset av hva en server kan tilby. For de som er interessert i solospill, vil det være støtte for enspillermodus uten nett.

I en kommentar til Tomo: Endless Blue uttalte Benjamin Devienne, administrerende direktør i Onibi: "Hver øy i Endless Blue er en selvstendig verden, formet av unike tradisjoner, Tomo og tro. Når spillerne utforsker disse øyene, håper vi at de vil glede seg over å bli utfordret av hvordan disse sivilisasjonene ser på den samme verdenen gjennom vidt forskjellige briller."

Sjekk ut noen bilder for Tomo: Endless Blue nedenfor.