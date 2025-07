Tomorrowland-festivalen fortsetter til tross for storbrannen som ødela hovedscenen

HQ

Tomorrowland, en av verdens største musikkfestivaler som spesialiserer seg på elektronisk musikk, vil ikke avlyse sin 2025-utgave til tross for den store brannen som ødela hovedscenen på festivalen, som finner sted i Boon, i nærheten av Antwerpen i Belgia.

"På grunn av en alvorlig hendelse og brann på Tomorrowland Mainstage har vår kjære hovedscene blitt alvorlig skadet. Vi kan bekrefte at ingen ble skadet under hendelsen", sier organisasjonen i en uttalelse, og bekrefter at campingplassene vil åpne i morgen som planlagt, klare for alle besøkende, og "alle Global Journey-aktiviteter i Brussel og Antwerpen vil finne sted som planlagt".

Men hva med konsertene som skal finne sted under festivalen? "Vi jobber med å finne løsninger for festivalhelgen (fredag - lørdag - søndag). Mer oppdateringer og detaljert informasjon vil bli kommunisert så snart som mulig."

Artister som David Guetta, Solomun, Martin Garrix, Lost Frequencies, Swedish House Mafia og Charlotte De Witte var ventet å opptre på hovedscenen, som ble fullstendig oppslukt i en brann som startet kl. 18:00 lokal tid onsdag 16. juli. Årsaken til brannen er ukjent.

Denne videoen av hovedscenen før brannen viste en spektakulær lyseffekt. Det skal ha tatt to år å bygge den. Konsertene på de andre scenene forventes å gjenopptas fra og med fredag, dersom myndighetene vurderer at stedet er trygt. Brannen ble slukket, men lukten av brannen vil trolig sitte igjen hos de besøkende...