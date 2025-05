Tony Gilroy avslører hvorfor Andy Serkis aldri kom tilbake i Andor

HQ

Til tross for at slutten hans virket ganske endelig i Andor sesong 1, var det håp om at Andy Serkis' karakter Kino Loy ville komme tilbake i den andre sesongen av suksesserien. Etter å ha ledet fengselsopprøret på Narkina 5, får Loys historie en brå slutt da han ikke klarer å flykte sammen med Cassian og de andre fangene.

I en samtale med The Hollywood Reporter avslørte Andor-skaperen Tony Gilroy hvorfor Loy ble etterlatt i sesong 2. "Andy droppet mikrofonen, mann," sa han. "Hva skal jeg gjøre som kommer til å være bedre enn det vi gjorde? Alt det gjør er å minimere det øyeblikket. Jeg visste at mange snakket om hvorvidt vi hadde en mulighet til å [få ham tilbake]. Men jeg ville ikke ha et slikt tilfeldig miljø."

Øyeblikket der Loy innser at han må svømme for å unnslippe, for så å avsløre at han ikke kan det, er en spesielt minneverdig scene i en serie av minneverdige scener. Andor spiller ikke etter reglene som er etablert i andre Star Wars-filmer og -serier. Ikke alle trenger å vende tilbake, og ikke alle får en klar, tilfredsstillende slutt. Kanskje Loy fikk støtte av andre fanger og kom seg i land. Kanskje druknet han, eller ble fengslet igjen. Det får vi aldri vite, og bare det er spennende.