Tony Gilroy mottok ingen notater fra Disney på Andor sesong 2

Andors første sesong tok mange med storm. Det var en serie som føltes nesten for bra for Star Wars, spesielt etter den konstante strømmen av anstendig innhold vi hadde sett fra Disney. Med sesong 2 i horisonten er noen bekymret for at vi kan se den radikale naturen til Andor trimmet litt tilbake, men Tony Gilroy har gitt oss noen beroligende ord.

I en samtale med Empire Magazine (via GamesRadar) sa Gilroy at "når det gjelder kreative notater, har ingen kommet til meg og sagt: 'Nei, det burde de ikke si.'" I hovedsak ser det ut til at den kritiske mottakelsen av den første sesongen har gitt ham et frikort.

Andor sesong 2 er satt til å slippes den 22. april 2025. Det blir seriens siste sesong, ettersom den knytter Andors historie til Rogue One: A Star Wars Story. Forhåpentligvis blir Gilroy værende i Star Wars, slik at vi kan fortsette å se en galakse langt, langt borte gjennom hans linse.