Tony Gilroy om Andor Sesong 2: "Hvis jeg ikke får deg til å gråte, blir jeg veldig ulykkelig"

Andors andre sesong kommer på skjermen neste måned, og i forkant av tilbakekomsten gjør Tony Gilroy alt han kan for å få oss til å glede oss til de nye episodene.

Gilroy, skaperen av serien, satte seg nylig ned med Collider for å diskutere alt Andor, og sa at i denne sesongen, til tross for at Andor er en slags "Star Wars Jesus", vil det virkelige "emosjonelle slaget komme fra sikkerhetsskadene og triumfen til folk rundt ham."

Det virker også som Gilroy vil ha oss klare til å gripe etter papirlommetørkleet, som han sa "If I don't make you cry, I will be very unhappy." Det høres ikke ut som om alt kommer til å bli bra i den siste sesongen av Andor. Etter sesong 2 er historien om Andor også ferdig, så selv om fansen kan holde sammen gjennom hele seriens innhold, kan det hende at de kommer til å felle en tåre når de innser at det ikke blir noe mer Andor etter dette.