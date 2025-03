Tony Gilroy ønsker å ta Star Wars "mer seriøst enn noen noen gang har tatt det"

HQ

Selv om mye av Disneys Star Wars-innhold har blitt sett på som kontroversielt av fansen, er det én ting som ser ut til å forene mange mennesker som er begeistret for galaksen langt, langt borte: Andor. Tony Gilroys mer jordnære versjon av Star Wars har blitt møtt med sterke lovord fra fans og kritikere, som nå ser frem til den andre og siste sesongen som nærmer seg med stormskritt.

I en samtale med Gizmodo avslørte Gilroy at det i denne sesongen er noen kanonhendelser han må krysse av for. Mon Mothma forlater senatet, K-2SOs introduksjon og Ghorman-massakren er alle satt for sesong 2, men Gilroy vil at vi skal vite at disse øyeblikkene ikke bare er slik at vi kan plystre og peke på skjermen.

"Vi ville aldri lagt til noen for moro skyld. Vi kommer ikke til å legge til noen for et smil eller et blunk eller noe sånt. Det er ikke noe der som er en saftig godbit bare for moro skyld. Alt må være organisk," sier han.

I en kommentar til sin skrivestil og tilnærming til Andor, la Gilroy til at han ikke er kynisk. "Det har vært holdningen vår hele veien: å ikke være kyniske, og å ta det mer seriøst enn noen andre noen gang har gjort", sa han. "Selv om vi forandrer oss - noen føler at det forandrer seg mye - men selv om vi endrer grammatikken for hva man kan gjøre, prøver vi å ta dette mer seriøst enn noen andre noen gang har gjort."

Andor Sesong 2 slippes 22. april.