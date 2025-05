Tony Hawk ønsker en Underground-remaster like mye som vi gjør

Det ser ut til at et annet Tony Hawk-spill kan være på vei til en remaster, ettersom den legendariske skateren har avslørt at han kommer til å kampanje så mye han kan for et nytt blikk på Tony Hawk's Underground.

I en samtale med ScreenRant ble Hawk spurt om det etter remasteren av Tony Hawk's Pro Skater 3+4, som slippes senere i år, var planer om å fortsette serien med en remaster av Tony Hawk's Underground.

"Jeg har alltid ambisjoner", sa Hawk. "Det er ikke opp til meg generelt. Jeg skal gjøre alt jeg kan, men jeg jobber med et mye større selskap som er mye smartere enn meg."

Tony Hawk's Underground ga spillerne mulighet til å skape sin egen karakter og bygge sin egen karriere som skater. Det var mer et eventyrspill enn en direkte sportstittel, ettersom det ga mer plass til å fokusere på en historie. Vi får se om Activision synes det er verdt investeringen, for selv om Tony Hawk's Pro Skater fortsatt vekker gode minner, må disse minnene omsettes til salg for at vi skal få flere skateropplevelser.