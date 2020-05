Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 får remastere i september

Geoff Keighley lovet i forrige uke at et nytt spill ville avdukes klokken 18 i dag, og selv om ordet nytt kan diskuteres har vi nå spennende nyheter for mange der ute.

For Activision lot seg ikke skremme av den middels mottakelsen Tony Hawk's Pro Skater HD fikk for åtte år siden. Nå har de nemlig bekreftet at en samlepakke med remastere av Tony Hawk's Pro Skater og Tony Hawk's Pro Skater 2 er på vei. Som du kan se i traileren under er det uansett ikke bare snakk om en visuell oppgradering, for vi kan også se frem til nye triks, muligheten til å dele og endre skateboardere og parker som deles online og et par andre ting vi skal få vite mer om senere.

Om dette høres fristende ut kan du markere den 4. september på kalenderen, for da kommer remasterene til PC, PS4 og Xbox One.