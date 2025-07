Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 og mye mer er i ferd med å bli lagt til i Game Pass

HQ

Som seg hør og bør i starten av en ny måned har Microsoft nå avslørt hvilke spill som kommer til Game Pass i første halvdel av juli, og det er mye å glede seg til.

Her er hva du kan forvente deg og når (spill med * kommer ikke til Game Pass Standard den første dagen, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Standard) :



Little Nightmares II (Cloud, Xbox og PC) - i dag



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox og PC) - I dag



Legend of Mana (Xbox) - 2. juli**



Trials of Mana (Xbox) - 2. juli**



Ultimate Chicken Horse (Cloud, Xbox og PC) - 3. juli



The Ascent (Cloud, Xbox og PC) - 8. juli



Minami Lane (Cloud, Xbox og PC) - 9. juli*



Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Xbox og PC) - 11. juli*



High On Life (Cloud, Xbox og PC) - 15. juli



Abonnenter kan også nyte godt av fordeler og andre fordeler, inkludert Meridian Obex Ace Skin for Splitgate 2, Heavyweight Icons Bundle for EA Sports UFC 5, og Mashmak Rocket Bundle for Mecha Break, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Som vanlig er noen spill også satt til å forlate Game Pass, i dette tilfellet 15. juli. Abonnenter har opptil 20 % rabatt på disse titlene frem til da, så husk å spille dem eller kjøpe hvis du vil beholde noen.