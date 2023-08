Tony Sopranos båt er lagt ut for salg

HQ

Hvis du har 300 000 dollar til overs og har tenkt på å dra til havs, hvorfor ikke gjøre det i Tony Sopranos båt? Ifølge People er det ikoniske sjøfartøyet som ble vist på The Sopranos og er kjent som The Stugots, for øyeblikket tilgjengelig for kjøp, og selgeren krever 299 900 dollar.

Den 47 fot lange Cape Fear -båten selges av United Yacht Sales, og ifølge megleren for båten, Paul Ouimette, endret den nåværende eieren faktisk navnet på fartøyet fra The Stugots til Never Enough, slik at båten ikke skulle tiltrekke seg for mye oppmerksomhet.

Det sies at båten allerede har fått mye oppmerksomhet fra potensielle kjøpere, og når det gjelder et endelig salg, er det tilsynelatende ikke satt noen dato for dette ennå.