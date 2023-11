Top Gear er offisielt lagt ned av BBC.

HQ

Top Gear har lenge vært i limbo etter at programleder Andrew Flintoff var involvert i en alvorlig ulykke. Det ser imidlertid ikke ut til at serien kommer tilbake fra dette limboet, for nå har BBC bekreftet at motorserien legges ned etter godt over 30 serier.

I en uttalelse sier BBC spesifikt at "På grunn av de eksepsjonelle omstendighetene har BBC besluttet å legge ned serien i Storbritannia i overskuelig fremtid."

Når det gjelder hva som er planlagt for fremtiden, bekrefter BBC at de vil utforske "nye prosjekter" utviklet med de nåværende programlederne (Flintoff, Paddy McGuiness og Chris Harris), og at mer informasjon om dette vil bli delt i "nær fremtid".

Er du lei deg for at Top Gear tar slutt, eller synes du dette var en riktig avgjørelse fra BBCs side?