Top Gear i fare etter vertens bilulykke

På tampen av fjoråret var Top Gear-vert og programleder Freddie Flintoff involvert i en høyhastighetshendelse mens han var på settet til serien, et krasj som resulterte i at TV-personligheten måtte flys til sykehus etter å ha pådratt seg ansiktsskader og brukne ribbein.

Nå, tre måneder senere, har BBC kunngjort at de ikke vil fortsette å filme den nåværende sesongen av showet, og at de vil lansere en gjennomgang av showets retningslinjer for helse og sikkerhet, og når det gjelder hva dette betyr for Top Gear, ga en BBC-talsperson litt mer avklaring til The Guardian.

- Under omstendighetene mener vi det vil være upassende å fortsette å lage sesong 34 av Top Gear på dette tidspunktet. Vi forstår at dette vil være skuffende for fansen, men det er den riktige tingen å gjøre, og vi vil gjøre en vurdering om hvordan vi best kan fortsette senere i år.

Selv om dette betyr at Top Gear er i litt fare, med tanke på at showet har vært fullt av utallige krasj og hendelser i løpet av 21-årsløpet, ville det ikke være akkurat usannsynlig å se det gjøre et comeback i fremtiden. Likevel, ettersom Flintoff hevdes å ha grunnlag for et søksmål mot BBC over hendelsen, kan man lure på om dette vil være den siste spikeren i bilshowets kiste.