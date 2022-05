HQ

Allerede i september fikk vi vite at Microsoft Flight Simulator sin Top Gun: Maverick-utvidelse dessverre ble utsatt til 2022 for å slippes rundt samme tid som filmen. Det viser seg at vi får den bittelitt før.

Asobo Studio avslører at Top Gun: Maverick-utvidelsen blir tilgjengelig for Microsoft Flight Simulator den 25. mai, så to dager før filmen.