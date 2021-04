Top Gun: Maverick og Mission: Impossible 7 utsatt igjen

Du ser på Annonser

Jeg vurderer virkelig å slutte med å skrive om utsettelser av filmpremierer frem til de er en uke unna eller noe, for Paramount har nå annonsert de ente forsinkelsene av storfilmene sine.

Selakpet forteller nemlig at Top Gun: Maverick må flyttes fra den 2. juli til 19. november. De av dere som har Mission: Impossible 7 på hypelisten legger kanskje merke til at den i utgangspunktet kommer samme dag, men dette blir selvsagt ikke tilfellet. Tom Cruise sitt neste actionfylte eventyr blir som følge av dette utsatt til den 27. mai neste år. Da sier det seg jo selv at film nummer åtte også må vente til 2023. Samtidig må vi vente ett år lenger enn planlagt på Dungeons & Dragons siden den nå står oppført på den 3. mars 2023.