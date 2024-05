Top Gun: Maverick-stjernen Glen Powell takket nei til Jurassic World 4

Svært, svært, svært få mannlige filmstjerner er hetere akkurat nå enn Glen Powell, som slo gjennom som Hangman i monstersuksessen Top Gun: Maverick og siden den gang har håvet inn penger på filmer som Anyone But You, Devotion, den kommende Hit Man, Twister og Running Man (der han tar Arnolds gamle rolle). På dette tidspunktet, og takket være sin gode stime, ble han tilbudt hovedrollen i den kommende Jurassic World 4, men fordi han ikke syntes manuset passet ham eller at han passet til manuset, takket han nei.

I en samtale med The Hollywood Reporter uttalte Powell "Jurassic er en av mine favorittfilmer. Det er en av de tingene jeg har ønsket å gjøre hele livet. Jeg gjør ikke den filmen fordi jeg leste manuset og jeg tenkte med en gang at min tilstedeværelse i denne filmen ikke hjelper den. Og manuset er flott. Filmen kommer til å bli jævlig bra. Det handler ikke om det. Det handler om å velge hvor du vil gjøre publikum fornøyd, og hvor du vil gjøre deg selv fornøyd."

