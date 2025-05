Topher Grace spiller en vennlig nabo narkobaron i Netflix' The Waterfront

Når vi tenker på skuespilleren Topher Grace, tenker vi naturlig nok på hans rolle som Eric fra That 70s Show eller Eddie Brock/Venom i Spider-Man 3. Det var riktignok fortidens Topher Grace, for i det siste har skuespilleren hatt en tendens til å spille helt andre roller. Med utgangspunkt i sin rolle som rasist i BlacKkKlansman, utvider Grace nå sine ferdigheter og beveger seg inn i en verden av narkotikahandel, som en del av en kommende dramaserie på Netflix.

Serien, som er kjent som The Waterfront, kommer fra folkene som laget Dawson's Creek, og følger en familie som i et forsøk på å holde seg flytende i et turbulent økonomisk farvann, finner seg selv i grå eller unektelig ulovlige aktiviteter, hendelser som ofte setter dem på kollisjonskurs med lokale kjeltringer, som Graces ganske vennligsinnede bakmann.

I en Tudum-artikkel får vi vite litt mer om handlingen og premissene i The Waterfront: "Fra Kevin Williamson, skaperen av Dawson's Creek og Scream, handler den kommende dramaserien om den fiktive Buckley-familien og deres smuldrende fiskeimperium. Holt McCallany spiller hovedrollen som Harlan Buckley, patriarken som er i ferd med å komme seg etter to hjerteinfarkt; Maria Bello spiller hans konsekvente og ulastelig kledde kone Belle; Melissa Benoist spiller datteren Bree, en rusmisbruker på avvenning som har mistet foreldreretten til sønnen Diller; og Jake Weary spiller Harlan og Belles sønn Cane, som er ivrig etter å vise seg verdig Buckley-navnet."

The Waterfront har premiere på Netflix 19. juni, og du kan se den første traileren nedenfor.