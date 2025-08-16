Toppmøtet mellom Trump og Putin ender uten gjennombrudd om Ukraina
Begge lederne snakker om fremgang, men detaljene er uklare.
Siste nytt om Russland og Ukraina. Vi kan nå si at det lenge etterlengtede møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska er avsluttet uten en konkret avtale om Ukraina.
USAs president understreket at Kiev "må inngå en avtale", mens Putin gjentok Russlands insistering på å ta tak i det han kalte de grunnleggende årsakene til konflikten. "Vi har gjort noen fremskritt", sa Trump. "Det finnes ingen avtale før det finnes en avtale", la han til.
I mellomtiden sa Russlands president Vladimir Putin at "vi er klare til å jobbe med dette. Jeg håper at den enigheten vi har kommet frem til, vil gjøre det mulig for oss å komme nærmere målet og åpne veien for fred i Ukraina."
"Vi forventer at Kiev og de europeiske hovedstedene vil oppfatte alt dette på en konstruktiv måte og ikke vil skape noen hindringer. At de ikke vil forsøke å forstyrre de nye fremskrittene gjennom provokasjoner eller intriger bak kulissene."
Til tross for at det ble snakket om fremgang, presenterte ingen av partene konkrete skritt i retning av våpenhvile, noe som etterlot tvil om effekten av toppmøtet. For Putin var det en symbolsk seier å dele scene med Trump, mens Trump signaliserte at det kan bli flere samtaler med Zelenskij.