Toppmøtet mellom Trump og Putin ender uten gjennombrudd om Ukraina

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi kan nå si at det lenge etterlengtede møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska er avsluttet uten en konkret avtale om Ukraina.

USAs president understreket at Kiev "må inngå en avtale", mens Putin gjentok Russlands insistering på å ta tak i det han kalte de grunnleggende årsakene til konflikten. "Vi har gjort noen fremskritt", sa Trump. "Det finnes ingen avtale før det finnes en avtale", la han til.

I mellomtiden sa Russlands president Vladimir Putin at "vi er klare til å jobbe med dette. Jeg håper at den enigheten vi har kommet frem til, vil gjøre det mulig for oss å komme nærmere målet og åpne veien for fred i Ukraina."

"Vi forventer at Kiev og de europeiske hovedstedene vil oppfatte alt dette på en konstruktiv måte og ikke vil skape noen hindringer. At de ikke vil forsøke å forstyrre de nye fremskrittene gjennom provokasjoner eller intriger bak kulissene."

Til tross for at det ble snakket om fremgang, presenterte ingen av partene konkrete skritt i retning av våpenhvile, noe som etterlot tvil om effekten av toppmøtet. For Putin var det en symbolsk seier å dele scene med Trump, mens Trump signaliserte at det kan bli flere samtaler med Zelenskij.