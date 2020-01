Torchlight Frontiers forvandlet til Torchlight 3

Max Schaefer og resten av gjengen i Echtra Games overrasket ganske mange da de bestemte seg for å avduke et free-to-play-spill i Torchlight-serien for to år siden. Plutselig kunne det virke som om vi kunne se langt etter en nummerert oppfølger, men like plutselig er ikke dette tilfellet lenger.

Utviklerne kan nemlig fortelle at de har bestemt seg for å endre såpass mye på Torchlight Frontiers etter alphatestene at det nå skal koste penger og bli Torchlight III i stedet. Noen av endringene som rettferdiggjør dette er at spillet vil følge den samme akt-strukturen som forgjengerne, det vil ikke lenger ha et horisontalt fremgangssystem, de fleste soner vil i utgangspunktet være private siden man nå vil kunne spille offline og butikken med mikrotransaksjoner fjernes.

Om du er heldig nok til å spille alphaen allerede vil du også merke at Torchlight III går over til Steam, så forvent en ny kode om kort tid. Disse er selvsagt ikke alle endringene heller, men nærmere informasjon vil komme senere siden utviklerne fortsatt vil høre på tilbakemeldingene fra spillerne og stadig gjøre endringer basert på disse selv etter lanseringen.