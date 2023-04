Torchlight Infinite lanseres for fullt neste måned

XD Games, utvikleren bak gratisspillet Torchlight Infinite, har annonsert at de er klare til å lansere spillet for fullt.

Som en del av et globalt lanseringsarrangement som fant sted i helgen, ble vi fortalt at spillet kommer til begge plattformene (mobil og PC) i sin 1.0-versjon 9. mai, og at denne datoen også vil se avslutningen av Early Access-perioden som har vært aktiv for PC-spillere siden oktober 2022.

Denne datoen vil imidlertid ikke bare være den globale lanseringsdatoen for spillet, da XD Games også avslørte at en ny sesong vil starte samme dag, med dette kalt Cube of Rapacity, og bringer endringer i spillets tyvegods og utformingssystemer, sammen med å legge til en ny spillbar karakter og noen få andre godbiter.

Siden tittelen er gratis å laste ned, vil du sjekke den ut om noen uker?