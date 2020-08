Total War Saga: Troy blir større med amasoner i september

Du ser på Annonser

Selv om Troy er en del av spin-off-serien Total War Saga betyr ikke det at alt er annerledes. Blant annet annonserte Creative Assembly allerede for flere måneder siden at spillet i kjent stil skal få nye faksjoner etter lansering, og at amasonene blir den første. Nå vet vi at ventetiden blir ganske kort også.

For mens Total War Saga: Troy lanseres allerede på torsdag og blir gratis på Epic Games Store de første 24 timene, vil Amazon-utvidelsen slippes en gang i september. Da kan vi velge mellom å spille som krigsdronningen Penthesilea og søsteren hennes; Hippolyta. Som sistnevnte skal vi forsøke å overta hellige regioner for å smale gamle skatter og fullføre kongelige ordre med enten makt eller diplomati, mens Penthesilea fokuserer mer på å overta nye områder i verden med en stadig voksende horde.

Nærmere informasjon om både dette og en lanseringsdato skal komme om noen uker.