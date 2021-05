Total War: Three Kingdoms får ingen flere oppdateringer

Du ser på Annonser

I en video på Creative Assemblys offisielle YouTube-kanal for serien beskrev utviklerne kommende planer om at de skal slutte med all videre støtte av Total War: Three Kingdoms. Dette har ført til misnøye hos flere forbrukere, som har bestemt seg for å "review bombe" serien og denne tittelen.

Beslutningen om å gå videre uten å oppdatere med patcher og mer DLC til den nå to år gamle tittelen kommer av at de heller setter fullt fokus på neste prosjekt. Spillets siste patch er 1.7.1 som ble sluppet samtidig som videoen. De forklarer også at de ikke har midlene og ressursene til å bygge ut med mer innhold.

Om deres kommende prosjekt blir noe i stil med Attila: Total War, Napoleon: Total War eller et større prosjekt gjenstpår å se.