Total War-utviklerne ber fansen om unnskyldning og lover bedre innhold i fremtiden

I flere måneder har Total War-fansen ikke vært imponert over Creative Assembly. Total War: Warhammer III ble anmeldelsesbombet etter lanseringen av den siste DLC-en, og Total War: Pharaoh innfridde ikke helt forventningene fansen hadde til den neste historiske delen i serien.

I et nytt innlegg har visepresidenten for Creative Assembly, Roger Collum, nå bedt fansen om unnskyldning og lover at Total War skal bli bedre. "Det har vært noen vanskelige måneder, og vi erkjenner at vi har gjort feil når det gjelder vårt forhold til dere alle," begynner innlegget. "Det har vært en konstant samtale internt om hvordan vi kan komme tilbake til fast grunn. Det som er klart, er at det ikke blir enkelt, og at det vil ta tid og krefter."

"Vi ser forvirringen, frustrasjonen og mistilliten til oss i hele samfunnet, og det er helt ærlig hjerteskjærende. Vi lager spill for å gi deg glede, for å inspirere deg til å elske historie, fantasy og strategispill. Total War betyr alt for oss, og vi bryr oss like mye om det som dere. I det siste er det tydelig at vi ikke har klart å vise det i handlingene våre. Vi beklager."

For å gjøre det godt igjen, blir det tatt noen store skritt. Når det gjelder Total War: Warhammer III, vil fans som har kjøpt DLC-en Shadows of Change, få gratis tilleggsinnhold på nyåret, noe som forhåpentligvis vil få prisen til å føles litt mindre smertefull.

Apropos pris, Total War: Pharaoh får også ny pris, og CA fjerner de dyrere utgavene av spillet. Prisen er nå $39,99/€39,99/£29,99, og spillere som allerede har kjøpt spillet vil få en delvis refusjon.

Det er flere endringer på vei, men tror du dette er nok for CA til å vinne tilbake fanbasen sin?