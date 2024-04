Total War: Warhammer III avslører nytt gratis innhold

HQ

I slutten av måneden kan vi glede oss over DLC-en Thrones of Decay til Total War: Warhammer III. Med tre nye legendariske lorder, ekstra enheter for imperiet, dvergene og Nurgle, samt omarbeiding av fraksjoner, er det mye å glede seg til.

Nå har Creative Assembly også avslørt gratisinnholdet som vil bli lagt til sammen med DLC. Du trenger ikke å ha kjøpt DLC-en for å få tilgang til dette innholdet, og det vil være tilgjengelig for alle eiere av Total War: Warhammer III.

Epidemus er den nye legendariske lorden som kommer gratis til Nurgle-fraksjonen. Han er en massiv, pestbefengte daemon som kanskje ikke er like oppblåst som Kugath Plaguefather, men han har i hvert fall nok av vorter og fryktelige kopper å spre rundt seg.

Imperiet får endelig litt glitter og glamour med gullmagikere. Disse heltene kan ri på hester og pegasus, i tillegg til at de kan gå i kamp til fots, og de får tilgang til Vinden av metall.

Til slutt blir Nemesis-kronen lagt til i spillet som en ny og mektig artefakt. Du kan finne kronen på tilfeldige steder på kartet og velge om du vil kontrollere den eller forsegle den. Hvis du bærer den, får du noen kraftige fordeler, men det er også ulemper, på samme måte som med Sword of Khaine.