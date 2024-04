Total War: Warhammer III endrer prisene på DLC

HQ

Total War: Warhammer III har siktet seg inn på neste uke for en stor avsløring av den neste store DLC-en. Siden spillet ble lansert i begynnelsen av 2022 har vi sett flere kaosherrer, lanseringen av kaosdvergene og den dårlig mottatte Shadows of Change-pakken.

I et nytt blogginnlegg fra Creative Assembly avsløres det at den kommende DLC-en kommer til å inneholde noen store endringer når det gjelder prissettingen. I stedet for å bare kjøpe ingenting eller hele pakken, vil du nå kunne kjøpe innholdet for hver fraksjon individuelt.

Så siden Thrones of Decay inneholder Nurgle, The Empire og Dwarfs, vil du kunne kjøpe hver fraksjons innhold individuelt for £7,49/€8,99 per pakke. Hvis du bare vil spille som The Empire, er dette sannsynligvis veien å gå.

Eller du kan kjøpe hele pakken for £19,10/€22,92 hvis du vil se DLC-en i sin helhet. Creative Assembly tok også opp de nylige oppsigelsene i studioet og sa at uansett hva som skjer, vil det alltid være et team som jobber med Total War: Warhammer III.