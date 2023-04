Total War: Warhammer III får gratis nedlastbart innhold neste uke

HQ

I tillegg til å slippe Forge of the Chaos Dwarfs-utvidelsen den 13. april, gir Total War: Warhammer III også spillere en gratis innholdsoppdatering i form av Mirror of Madness.

Mirror of Madness kan hentes fra spillets Steam-side så snart den lanseres, som bringer to nye moduser med Tzeentch-tema til Total War: Warhammer III. Den første modusen er Trials of Fate, der du tar på deg rollen som en nylig oppsteget Daemon Prince of Tzeentch, som bryter inn i galskapens rike for å ta opp kampen mot Kairos Fateweaver.

Trials of Fate kjemper seg gjennom fire beryktede kamper i Warhammer-universet, og koker i hovedsak ned til en hordemodus, hvor du til slutt vil bli overveldet, men hvis du scorer høyt nok, får du litt nytt utstyr for en Daemon Prince of Tzeentch-herre.

Infinite Portal er den neste modusen, og den lar deg i hovedsak leke med kamptilpasninger. Du kan gjøre enheter store eller små, legge til nok blod til å oversvømme Khornes rike, eller bare rett og slett øke mengden eksplosjoner til det punktet det ser ut som om du er på en tidlig visning av Oppenheimer.

Hva vil du prøve først i Mirror of Madness?