Total War: Warhammer III får tre nye DLC-er i år

Creative Assembly har vært ganske stille om Total War: Warhammer III i det siste. Etter den siste oppdateringen for Immortal Empires ser det ut til at det ikke har vært mye å diskutere om strategispillet. Nylig har imidlertid spillregissør Rich Aldridge gitt oss en oppdatering om kommende innhold for spillet.

Ifølge Aldridge er det for tiden tre "opplevelser" planlagt for 2023, med en utgivelse i april, og de to andre satt rundt de vage utgivelsesvinduene sommer og vinter.

Det er ennå ikke gjort klart hva disse vil inneholde, men mange antar at et par nye hærer og legendariske herrer vil være på vei. Chaos Dwarves, for eksempel, ble oppdaget i spillets filer helt tilbake til forrige sommer, så de er noe fansen har forventet en stund.

Aldridge sa at noe av dette innholdet "kommer til å være - forhåpentligvis - på ønskelisten. Men jeg tror det kommer til å bli noen fine overraskelser der også.

Hva tror du disse "opplevelsene" vil inneholde? Hvilke overraskelser tror du kan være i vente?