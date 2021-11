Total War: Warhammer III lanseres i februar

HQ

Etter en tidligere forsinkelse som presset lanseringen ut av 2021, har SEGA og Creative Assembly avslørt lanseringsdatoen for Total War: Warhammer III. Strategispillet skal lanseres på PC den 17. februar 2022, og kommer også rett til Xbox Game Pass for PC dag én, og gir abonnenter en sjanse til å dykke ned i den brutale verden uten å faktisk kjøpe spillet.

Som del av denne kunngjøringen ble det også avslørt at alle som forhåndskjøper spillet, eller skaffer det i løpet av den første uken, vil få Ogre Kingdoms Race Pack i tillegg. Dette inkluderer to Legendary Lords, Greasus Goldtooth og Skrag the Slaughterer, og lar spillere kommandere de massive monstrene som del av deres store kampanje.

Du finner traileren for Total War: Warhammer III nedenfor, som gir en nærmere kikk på Ogre Kingdom.