Total War: Warhammer III setter opp DLC-prisene, fansen er ikke fornøyd

Creative Assembly er i hardt vær, og fansen er rasende over prisen på den nye DLC-en til Total War: Warhammer III - Shadows of Change.

Prisen for DLC-en, som inkluderer 3 lorder, noen nye enheter og kampanjemekanikk, er £17,99. Dette er samme pris som fraksjonspakken Forge of the Chaos Dwarfs, som igjen fikk kritikk for prisen. Tidligere kostet lord-pakker rundt £8, mens fraksjons-DLC-er kostet £15.

Nå er kritikken allerede i gang, men i en fersk uttalelse fra Creative Assembly forsøker de å forklare hva som ligger bak kostnadsøkningen. I et nytt blogginnlegg skriver de følgende

"For å gå rett på sak: Kostnadene våre har økt. Det betyr dessverre at prisene må stige. Vi vet at enhver økning kommer til å bli tøff, og derfor har prisene våre holdt seg ganske stabile de siste årene. Ulempen er at enhver økning i dag kommer til å bli mer merkbar.

Det finnes ikke noe godt tidspunkt å øke prisene på, og vi har ikke tatt lett på dette. Dette er imidlertid den forretningsmessige realiteten for å støtte WARHAMMER III og sikre at vi er i stand til å tilby de mange årene med ekstra innhold som er planlagt.

Når det er sagt, må vi utfordre oss selv for å sikre at denne kostnaden fortsatt gir god verdi. Til syvende og sist er det opp til hver enkelt av dere å avgjøre, og vi vil fortsette å prøve å balansere dette. Vi vil selvfølgelig at flere skal spille, vi vil fortsette å levere innhold som dere gleder dere til å se, og vi vil gjøre det så lenge vi kan."



Likevel ser det ikke ut til at dette vil stoppe bølgen av hat. Hva synes du om de nye prisene for Total War: Warhammer III DLC-er?